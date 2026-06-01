Власти Полтавы запретили русскоязычные фильмы и книги

Горсовет Полтавы запретил русскоязычные фильмы, книги и спектакли

Tекст: Мария Иванова

Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения и торговые площадки, передает РИА «Новости».

Информацию о нововведениях сообщила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта... Ограничения будут действовать в транспорте, заведениях общепита и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах», – отмечается в заявлении на сайте уполномоченной.

Запрет распространяется на публичное воспроизведение музыкальных произведений, демонстрацию фильмов, театральные постановки и проведение культурно-образовательных мероприятий на русском языке. Курс на вытеснение русского языка на Украине начался после государственного переворота в 2014 году. В 2019 году был принят закон, обязывающий граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни, а в конце 2023 года законодательство о национальных меньшинствах дополнительно ужесточило эти ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.

В феврале украинское руководство запланировало полностью запретить в стране русскоязычную литературу.

Месяцем ранее власти Южноукраинска ввели мораторий на презентацию русскоязычного контента в учреждениях культуры.