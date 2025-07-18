Суд на Украине заочно приговорил шахматиста Карякина к девяти годам тюрьмы

Tекст: Вера Басилая

Сергей Карякин был заочно приговорен судом на Украине к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

Ему предъявили обвинение в финансировании действий, которые, по версии украинских властей, были направлены на насильственное изменение границ страны.

Карякин родился в Симферополе и является одним из самых титулованных российских шахматистов. В 2016 году он выиграл турнир претендентов, а в финале за мировое первенство уступил Магнусу Карлсену. В разные годы Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России.

В марте 2022 года Международная шахматная федерация дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине. Позже шахматист заявил, что готов выступать на международных турнирах только при условии возвращения российского флага спортсменам.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявлен в розыск на Украине.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса.

Телеведущую Ольгу Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны.