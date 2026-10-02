Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
В Киеве разрушили дата-центр компании DreamLine
Дата-центр компании DreamLine разрушен в Киеве, сообщило украинское издание «Обозреватель».
Дата-центр телекоммуникационной компании DreamLine разрушен в Киеве, передает ТАСС. При этом предприятие продолжает работать, а все сервисы и данные клиентов перенесены на резервные площадки.
DreamLine предоставляет услуги корпоративного интернета, защиты от DDoS-атак и размещения серверов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября российские военные атаковали центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве.
Днем позже Вооруженные силы России поразили столичные дата-центры «Бимобайл» и «Парковый».