В Киеве разрушили дата-центр компании DreamLine

Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

Tекст: Антон Антонов

Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

«Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.