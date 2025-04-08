Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность

Tекст: Ирма Каплан

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву по четырем статьям украинского уголовного кодекса. Основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях в интересах Москвы», передает ТАСС.

В материалах дела СБУ указывает на то, что Скабеева «входит в медийный пул Кремля», который якобы используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций. Ей также приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины».

Для доказательств своих версий в СБУ инициировали судебно-лингвистические экспертизы, которые якобы подтвердили «факты информационно-подрывной деятельности» российской журналистки. Расследование ее злодеяний против Украины проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, добавили в украинском ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским деятелям культуры, искусства и журналистики. В конце марта она заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Ранее в том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны, как и певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.



