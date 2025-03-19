Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.15 комментариев
СБУ объявила в розыск телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.
Его обвиняют по трем статьям, включая посягательство на территориальную целостность и оправдание действий России, передает ТАСС. Корчевникова объявили в розыск.
СБУ подчеркивает, что телеведущий поддерживает Россию не только в телеэфирах, но и лично ездил в Донбасс. В релизе спецслужбы также подробно освещается его профессиональная деятельность, включая работу на телеканалах «Спас» и «Россия-1», а также участие в сериале «Кадетство».
В базе данных СБУ указано, что Корчевников якобы скрывается от украинских органов досудебного расследования. Также ему вменяют «незаконное пересечение границы» и «прославление российских военных».
Ранее СБУ выдвинула заочные обвинения против певцов Shaman и Григория Лепса, а также актера Ивана Охлобыстина.