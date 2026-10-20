Ежедневные потери Украины от остановки экспорта достигли 60 млн евро

Евросоюз оценил ежедневные потери Украины в Черном море в 60 млн евро

Экономические потери Украины от остановки черноморского транзита достигли десятков миллионов евро ежедневно, передает ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление.

«С середины июля оценочные потери экспорта Украины составляют 60 млн евро в день», – заявила Каллас. Она призвала срочно восстановить свободу судоходства в Черном море, обосновав это необходимостью снабжения украинским зерном стран Африки и Азии.

Ранее президент Владимир Путин объяснял, что российские удары по украинским портам и экспортным маршрутам стали ответом на попытки Киева с начала лета атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и суда на Черном и Азовском морях.

По его словам, ВСУ пытались организовать морскую блокаду побережья, повредив свыше 100 российских и иностранных судов, однако Россия уже ликвидировала последствия этих атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море.

В четверг российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

На прошлой неделе МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море.