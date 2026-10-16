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Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море
Герасимов: ВС России поразили 93 судна с военными грузами для ВСУ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что систематические удары российских военных привели к остановке работы основных портов Украины на Черном море.
Армия России наносит систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины и морским судам. Это привело к остановке работы основных портов на Чёрном море, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Первый замминистра обороны также подчеркнул, что в соответствии с планом Генштаба удары наносятся по стратегически важным мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, которые используются для обеспечения потребностей украинских войск.
В результате этих действий поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, доставлявших на Украину военные грузы, сообщает Минобороны.
Кроме того, Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, для чего уже определен перечень целей и необходимый наряд сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов назвал украинские заводы по производству ракет и беспилотников приоритетными целями для ударов.
В тот же день ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для украинской армии. В четверг российские военные нанесли удар по порту Измаил и двум судам с военными грузами.