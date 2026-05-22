Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Die Welt: Зеленский проигнорировал громкий коррупционный скандал вокруг Ермака
Украинский лидер до сих пор не высказался о резонансном деле в отношении бывшего руководителя своего офиса Андрея Ермака, передает RT RTсо ссылкой на публикацию газеты Die Welt. Журналисты обратили внимание на странную избирательность тем в регулярных выступлениях политика.
Издание подчеркивает, что президент ежедневно дает комментарии о текущих проблемах на Украине, игнорируя при этом неудобные вопросы. «Но он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников... и прежде всего о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», – отмечается в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры европейских стран потребовали от Владимира Зеленского расследовать дело Андрея Ермака.
Бывший руководитель офиса президента Украины вышел из следственного изолятора под залог.
Немецкие журналисты назвали молчание главы киевского режима фатальной ошибкой.