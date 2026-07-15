В Киеве уволили судью за стрельбу после конфликта из-за русской музыки

  • Новость часаВучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов
    Дроны «Ланцет» уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе
    Новак заявил о приоритетном обеспечении топливом автомобилей крупных торговых сетей
    Бывший глава МИД Венгрии Сийярто перешел на работу в китайский автопром
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 19:40 • Новости дня

    В Киеве уволили судью за стрельбу после конфликта из-за русской музыки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины словесная перепалка из-за громко игравшей русской песни переросла в драку и стрельбу с участием местного судьи.

    Конфликт в Киеве разгорелся из-за громкой музыки на русском языке, которая звучала из автомобиля. Словесная перепалка между мужчиной и находившимися рядом людьми быстро переросла в драку, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Во время потасовки судья применил оружие, произведя несколько выстрелов. По предварительным данным, использовалось травматическое или огнестрельное оружие.

    После инцидента мужчина был уволен с занимаемой должности. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство, предъявив ему обвинение в хулиганстве.

    В начале июля в Одесской области неизвестные жестоко избили арматурой мужчину из-за просьбы выключить песню на русском языке.

    В апреле прошлого года полиция Николаева привлекла местную жительницу к административной ответственности за прослушивание российских треков в автомобиле.

    В марте того же года в Киеве агрессивный прохожий набросился с кулаками на отдыхавших в беседке женщин из-за воспроизведения русскоязычных композиций.

    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

    Комментарии (29)
    15 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Вучич прибыл в Киев

    Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским.

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.

    «Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.

    В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.

    Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

    В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.

    На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.

    Комментарии (14)
    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресечена попытка диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе, задержан подозреваемый с самодельным взрывным устройством, сообщили в ФСБ.

    Боевик являлся российским гражданином, он планировал теракт по заданию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он намеревался подорвать нефтезавод в Нягани.

    Мужчину задержали рядом с тайником при попытке скрыться. У него изъяли взрывчатку иностранного производства весом 1,5 кг, детонатор, таймер и телефоны с перепиской.

    Инструкции по совершению подрыва подозреваемый получал через мессенджеры, куда также передавал данные об объектах ТЭК региона.

    Следователи ФСБ возбудили уголовное дело. Фигуранту вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента на объекте магистрального нефтепровода в Тюменской области.

    В начале июля суд в Краснодаре арестовал готовившего убийство высокопоставленного российского военного пособника СБУ.

    Несколькими днями позже спецслужба предотвратила теракт Главного управления разведки Украины на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.

    Комментарии (10)
    15 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дизайн новой купюры номиналом 2000 гривен будет скорректирован после критики использования шрифта, созданного российским специалистом.

    Национальный банк Украины принял решение изменить шрифт на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

    «В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером.<…> Надпись номинала будет изменена», – написал руководитель ведомства в соцсетях.

    Пышный отметил, что юридических нарушений при использовании шрифта нет. Однако регулятор решил скорректировать дизайн купюры из-за ассоциации с Россией. Введение банкноты высшего номинала было обусловлено инфляционными процессами в стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия украинских монет с копеек на шаги.

    Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные купюры с бандеровским лозунгом на обороте. До этого депутаты городского совета Кропивницкого проголосовали за полный отказ от трансляции русскоязычной музыки в развлекательных заведениях.

    Комментарии (4)
    15 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни

    Польша потребовала от Киева исторической правды и извинений за Волынскую резню

    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил условия для выстраивания дальнейшего диалога с Киевом.

    Глава ведомства подчеркнул важность решения исторических разногласий между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Политик призвал соседей обратить внимание на события времен Волынской резни. «Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», – заявил Косиняк-Камыш.

    Напомним, 11 июля глава польского оборонного ведомства посетил Волынскую область для участия в памятных мероприятиях.

    Месяцем ранее министр пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв геноцида.

    В прошлом году политик назвал масштабную эксгумацию убитых поляков обязательным условием для вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (4)
    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

    Комментарии (8)
    15 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому, поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом и четыре судна, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.

    По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

    Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.

    Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.

    В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Комментарии (3)
    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    Марочко: Киев перебрасывает мобилизованных и опытных солдат к Славянску

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование усиливает военную группировку в районе Славянска и Краматорска, направляя туда как хорошо подготовленных бойцов, так и насильно мобилизованных, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный», – пояснил Марочко ТАСС.

    Он отметил, что в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и насильно мобилизованные.

    Марочко добавил, что интенсивное наращивание украинской группировки на этом участке фронта началось на прошлой неделе. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Константиновки открыло российским войскам путь на Славянск и Краматорск. В начале июля Марочко фиксировал рост еженедельных потерь украинской армии до 10 тыс. человек.

    Месяцем ранее военный эксперт рассказал о недовольстве солдат ВСУ совместным размещением неподготовленных призывников и боевиков националистических батальонов.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Зеленский на параде в Париже нарушил экологические правила ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский во время военного парада во французской столице нарушил новые экологические правила Евросоюза, оторвав пластиковую крышку от бутылки с водой.

    Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

    Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

    Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».

    Комментарии (3)
    15 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Атакованы АЗС в Житомирской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АЗС получила повреждения в Житомирской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

    Бунечко сообщил о происшествии на автозаправочной станции, передает ТАСС.

    Согласно заявлению руководителя области, пострадавшая АЗС находится на севере региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 украинских автозаправок за 12 дней.

    Бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский заявил о потере более 150 станций за два месяца.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил кратное усложнение переброски войск ВСУ из-за ликвидации топливной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.

    «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

    Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

    В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

    В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

    Комментарии (8)
    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Жители Киева сообщили о пожарах на складах и густом дыме над городом
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО
    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
    Минцифры предложило схему возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников
    Умер известный петербургский художник-монументалист Анатолий Заславский
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12

    Украина терроризирует мировой рынок пшеницы

    Поставки одного из главных несырьевых экспортных товаров России в июле могут сократиться сразу на 20%. Речь идет о пшенице. Основная причина – террористическая угроза. России пришлось закрыть порты в Азовском море из-за ударов украинских дронов. Что будет с экспортом и ценами на пшеницу, если ситуация затянется, и как действия Украины влияют на мировой рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России

    После освобождения российскими военными Константиновки страны ЕС начали активнее требовать остановки боевых действий на Украине по текущей линии соприкосновения. Военные аналитики считают, что стремление Европы добиться скорейшей фиксации текущей линии боевых действий связано не только со сложившейся в пользу России реальностью на поле боя, но и с потерей важного плацдарма, который мог бы использоваться НАТО для угрозы Югу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском

    После освобождения Константиновки российские войска начали развивать наступление к следующему ключевому узлу Славянско-Краматорской агломерации – Дружковке. Сейчас штурмовые подразделения действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к городу, который ВСУ заранее подготовили к обороне. Эксперты отмечают: контроль над Дружковкой может открыть российским войскам путь к дальнейшему разрушению оборонительной системы противника в Донбассе. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье

    «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации