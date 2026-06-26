Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.4 комментария
Мэр Киева сообщил о мощном пожаре на одном из городских складов
Кличко сообщил о мощном пожаре на одном из складов в Киеве
После серии взрывов в Дарницком районе Киева загорелось складское помещение, над которым поднимается густой черный дым, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Дарницком районе произошло возгорание складского помещения», – приводит ТАСС сообщение киевского градоначальника в Telegram-канале.
Украинские СМИ распространяют видеозаписи пожара, снятых очевидцами из разных частей города На них отчетливо виден плотный столб черного дыма.
Незадолго до возгорания местные издания передавали сообщения о звуках взрывов на территории Киева. Подробности о причинах происшествия не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве 25 июня прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет, затем в украинской столице прогремела вторая серия взрывов. На Украине сообщили об уничтожении более 150 АЗС за два месяца.