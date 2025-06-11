Объявлено о первом визите Вучича на Украину после начала СВО

Первый визит Вучича на Украину после начала СВО анонсирован 11 июня

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня совершит однодневный визит на Украину, сообщает ТАСС. Глава сербского государства принимает участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в этот день.

Это официально подтвердила пресс-служба сербского лидера. Это первый визит президента Сербии на Украину с начала спецоперации России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет действовать в интересах своей страны, несмотря на давление со стороны Европейского союза по вопросу России и Украины.

Вучич ожидал критики на саммите Европейского политического сообщества в Тиране из-за своей поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.