Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Объявлено о первом визите Вучича на Украину после начала СВО
Первый визит Вучича на Украину после начала СВО анонсирован 11 июня
Президент Сербии Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом для участия в саммите, посвященном сотрудничеству Юго-Восточной Европы.
Президент Сербии Александар Вучич 11 июня совершит однодневный визит на Украину, сообщает ТАСС. Глава сербского государства принимает участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в этот день.
Это официально подтвердила пресс-служба сербского лидера. Это первый визит президента Сербии на Украину с начала спецоперации России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет действовать в интересах своей страны, несмотря на давление со стороны Европейского союза по вопросу России и Украины.
Вучич ожидал критики на саммите Европейского политического сообщества в Тиране из-за своей поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.