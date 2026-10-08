Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Захарова обвинила Германию в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии за четыре года не проявили заинтересованности в поиске заказчиков диверсий на газопроводах «Северный поток» и уклонились от сотрудничества с Москвой.
Власти ФРГ проигнорировали необходимость поиска организаторов терактов на объектах европейской инфраструктуры. «Хваленая, беспристрастная, независимая германская Фемида за четыре года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Берлин пошел вразрез с международными антитеррористическими конвенциями и обязательствами об оказании правовой помощи, отказавшись взаимодействовать с российскими следователями, передает РИА «Новости».
Ориентировочно 26 октября в Германии начнется судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым. В конце июня федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в координации диверсий на российских экспортных магистралях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дания отказалась помогать Германии расследовать диверсии на «Северных потоках».
Подозреваемого по уголовному делу поймали на съемках фильма о теракте. В июле немецкие власти обвинили украинца в организации подрывов.