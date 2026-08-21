Tекст: Ольга Иванова

Власти Дании в 2024 году отказались оказывать содействие Германии в расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток», опасаясь за благополучие своего государства. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении немецкий обвинительный акт, передает РИА «Новости».

Согласно документу, Берлин запрашивал помощь в проведении допросов у соседних государств – Дании, Швеции и Польши. Отказ датской прокуратуры, по данным журналистов, был оформлен 14 февраля 2024 года.

«Датские власти отказались расследовать дело на Борнхольме и Кристиансе из-за возможной угрозы благополучию государства», – цитирует DR выдержку из немецкого документа. При этом в самой прокуратуре Дании на запрос телеканала ответили, что не смогли найти подобный документ в своих архивах.

Взрывы на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. В августе 2025 года в Италии задержали бывшего офицера ВСУ Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к диверсии, позднее его передали ФРГ. По словам его адвоката, немецкое следствие считает, что атака была организована по указанию украинских госорганов. Генпрокуратура России расследует дело об акте международного терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил о нежелании Дании устанавливать правду о подрыве газопроводов.

Немецкая прокуратура заподозрила государственные органы Украины в организации данной диверсии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти выводы следствия ФРГ подтверждением изначальной позиции Москвы.