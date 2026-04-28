Барбин заявил газете Jyllands-Posten, что Дания не проявляет интереса к установлению истины о подрыве газопроводов «Северный поток», блокируя независимое расследование под эгидой ООН, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что датские власти опасаются поставить под угрозу западное спонсорство боевых действий Украины против России.

Барбин напомнил, что посольство не раз заявляло о незаинтересованности Дании в раскрытии обстоятельств преступления и предании огласке его подробностей. По его словам, датская сторона намеренно отказалась от предоставления России правовой помощи по делу о взрывах.

Дипломат отметил, что свертывание собственного расследования и сокрытие его итогов идут вразрез с принципом правосудия о неотвратимости наказания. Барбин считает, что такая позиция Копенгагена приводит к фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом, а также подрывает доверие к датскому правосудию.

В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Германия, Дания и Швеция не исключили, что речь идет о диверсии. Nord Stream AG сообщала о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта. Российская Генпрокуратура возбудила дело о международном терроризме, а Москва неоднократно запрашивала информацию по взрывам, но ответа не получила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевски обвинил Копенгаген в намеренном утаивании информации об украинском следе в диверсии.

