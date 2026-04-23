«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
Россия сохраняет техническую возможность возобновить прокачку топлива в Европу по уцелевшей магистрали газопровода «Северного потока», однако европейские страны блокируют этот процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал возможность возобновления экспорта энергоносителей, передает РИА «Новости». По его словам, инфраструктура частично находится в рабочем состоянии.
«Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС.
При этом он добавил, что сейчас трудно рассуждать о перспективах запуска магистрали. Европейские государства самостоятельно ввели запрет на использование трубы, несмотря на ее технологическую пригодность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ежедневном разрушении поврежденной нитки газопровода из-за агрессивной морской среды.
Представитель Кремля констатировал отсутствие признаков изменения позиции европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки.
Ранее он допустил возможность немедленного запуска оставшейся после подрыва трубы в работу.