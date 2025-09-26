Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Песков: Уцелевшую нитку «Северного потока» можно запустить сию секунду
Оставшуюся после подрыва нитку газопровода «Северный поток» можно запустить в работу немедленно, но поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оставшаяся нитка газопровода «Северный поток» может быть запущена в работу в любой момент, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.
«Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду фактически», – подчеркнул Песков.
Песков также указал, что поврежденные в результате подрыва трубы газопровода можно восстановить, однако со временем они постепенно приходят в негодность.
Таким образом, техническая возможность оперативного восстановления поставок по оставшейся нитке сохраняется, однако дальнейшее промедление усугубляет состояние остальных участков трубопровода.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности подрыва газопровода «Северный поток» без ведома президента США Джо Байдена.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла предложил отремонтировать «Северный поток» и вновь начать закупки российского газа для снижения давления на экономику Германии.
Оператор Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка газопровода в Балтийском море.