Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

По информации представителей Байтерека, внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.