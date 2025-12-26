  • Новость часаОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    Погибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    26 декабря 2025, 16:23

    Россия обогнала ВСУ по поставкам дронов на фронт

    Мантуров: Россия поставляет в зону СВО больше дронов, чем ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество российских дронов, поступающих в зону спецоперации, оказалось существенно выше объема поставок беспилотников со стороны ВСУ, об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Россия поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, объем производства беспилотников в России составляет миллионы единиц, а текущие поставки на линию фронта превосходят аналогичные поставки противника.

    Мантуров отметил, что в стране ведется работа как по беспилотникам самолетного типа, так и по FPV-дронам. Он подчеркнул, что Россия занимается локализацией компонентов и продолжит увеличивать объемы производства и адаптацию техники под потребности Министерства обороны напрямую с отечественными производителями и разработчиками.

    Говоря о новых разработках, Мантуров заявил, что дальность применения авиабомб с универсальным планирующим модулем (УМПК) уже достигает почти 300 км в зависимости от массы боеприпаса.

    Он подчеркнул, что этот тип бомб был оперативно доработан для оснащения летающим модулем, что позволяет существенно расширить дальность применения. По словам Мантурова, многие эксперты считают этот вид вооружения критически важным фактором для достижения победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории специальной военной операции задействуют около десяти высокотехнологичных дронов российского производства, включая барражирующие боеприпасы и разведывательные аппараты.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    26 декабря 2025, 02:10
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    26 декабря 2025, 08:39
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 22:20
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    26 декабря 2025, 12:30
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    25 декабря 2025, 18:56
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    Космические войска успешно провели запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    26 декабря 2025, 15:14
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    26 декабря 2025, 12:45
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Косовцево. Кроме того, за неделю они освободили Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник за неделю потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 21 склад боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

     Потери противника на этом направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 бронемашина и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 25 складов боеприпасов и материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение последней недели подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    ВСУ на этом направлении потеряли более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 29 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, двух штурмовых полков ВСУ. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР. Днем ранее они освободили Заречное в Запорожской области.

    А до этого освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    26 декабря 2025, 03:40
    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные начали проверку информации о том, что в Гуляйполе российские войска захватили штаб батальона ВСУ с ноутбуками, телефонами и картами, о чем сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    «По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

    Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    25 декабря 2025, 17:59
    Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине

    Захарова отметила «медленный, но верный» прогресс переговоров с США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что процесс переговоров с Вашингтоном по Украине идет медленно, но в верном направлении.

    Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.

    В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

    Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.

    Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    25 декабря 2025, 21:15
    ПВО России за пять часов сбила 48 украинских дронов

    За пять часов над территорией России сбито 48 украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над российскими регионами силами ПВО в течение пяти часов были уничтожены 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

     48 украинских БПЛА было сбито над территорией четырех российских регионов  в течение пяти часов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны России.

    В военном ведомстве сообщили: «25 декабря с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    36 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Калужской области, один – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 141 украинский беспилотник самолетного типа.

    Кроме того, ночью в шести районах Ростовской области уничтожили украинские БПЛА. Также ночью четверга средства ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву.

    26 декабря 2025, 05:12
    Социолог Орсини разоблачил блеф Зеленского с выборами

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под прикрытием выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа, считает профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

    «Я считаю, что это блеф, чтобы [глава киевского режима Владимир] Зеленский и его [спонсоры] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, при котором Киев получит перемирие якобы для проведения выборов, но это не так», – заявил он в беседе с  газетой IL Fatto Quotidiano.

    Орсини уверен, что перемирие ради выборов не приведет к долгосрочному миру. Он считает, что обсуждение такой инициативы нецелесообразно и ее следовало бы исключить, однако для Киева это становится вопросом геополитического выживания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия. При этом Зеленский заявлял, что не намерен держаться за президентское кресло. Он заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность голосования.


    26 декабря 2025, 00:55
    Москалькова: Украина не обеспечила своим гражданам в Сумской области гумкоридор

    Москалькова: Украина не обеспечила гумкоридор своим гражданам в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «С той стороны уже на сумской территории гуманитарной коридор не был организован для своих граждан Украиной, чтобы они знали, что наступают российские войска и могли уйти вглубь Украины», – рассказала она на радио «Комсомольская правда».

    Москалькова уточнила, что российские войска буквально спасали людей из зоны боевых действий, откуда привезли их в безопасное место в Белгороде. Ранее омбудсмен сообщала, что эвакуированные из зон боев украинцы размещены в пунктах временного проживания и обеспечены всем необходимым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Для воссоединения с родными с Украины вернулись 15 россиян. Боец из группировки войск «Север» сообщал 15 декабря о том, что самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал 18 декабря об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

    26 декабря 2025, 06:40
    «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на всем участке фронта в Сумской области идут интенсивные бои, а ВСУ, чтобы устоять, начали формировать заградотряды для удержания своих сослуживцев на позициях.

    «В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225 ошп начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158 омбр и специальных рот «Шквал» 225 ошп. Возглавляет эти отряды боевик 225 полка с позывным «Сумрак», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

    Также штурм-группы «Северян», сломив сопротивление противника, продвинулись на 600 м в Андреевке и на восьми других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах Сумской области.

    В Харьковской области российские бойцы продвигаются на трех направлениях, на каждом активно применяя авиацию и ТОСы.

    «В районе н.п. Уды уничтожен взводный опорный пункт 22 омбр ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщили «Северяне».

    В районе Старицы продвижение ведется на пяти участках фронта в лесных массивах и за сутки составило до 350 м.

    В лесу возле Лимана заняты четыре опорных пункта ВСУ, продвижение достигло 450 м. Южнее населенного пункта продвижение – до 200 м. В Волчанских Хуторах штурмовики заняли и зачистили порядка 20 домовладений продвинувшись на расстояние до 150 м, а в районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на четырех участках и захватили лесополосу.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя, после чего ВСУ начали расследование потери командного пункта.

    25 декабря 2025, 22:58
    Омбудсмен Москалькова сообщила о 2 тыс. посылок для российских пленных

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия передаст на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, и это будет зеркальная акция, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Мы сегодня собрали 2 тыс. посылок для наших ребят с помощью Международного комитета Красного Креста. Каждому от родных передадим письмо, если родные хотят передать это письмо. Эта акция зеркальная», – сказала она на радио «Комсомольская правда».

    Москалькова уточнила, что 16 декабря Россия и Украина передали письма для пленных на взаимной основе, которые будут доставлены до Нового года.

    «Очень важно, чтобы люди, которые в плену, получали информацию из дома и понимали, что государство с ними», – добавила омбудсмен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее к Москальковой поступило около пятисот обращений от ранее репрессированных на Украине граждан за пророссийскую позицию, среди которых есть священники и журналисты. Для воссоединения с родными с Украины вернулись 15 россиян. Россия передала Киеву 45 подлежащих выдворению украинцев.


    25 декабря 2025, 21:30
    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА, который сбила система ПВО на подлете к столице.

    О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

    Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

    Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Прав

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

