Мантуров: Россия поставляет в зону СВО больше дронов, чем ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, объем производства беспилотников в России составляет миллионы единиц, а текущие поставки на линию фронта превосходят аналогичные поставки противника.

Мантуров отметил, что в стране ведется работа как по беспилотникам самолетного типа, так и по FPV-дронам. Он подчеркнул, что Россия занимается локализацией компонентов и продолжит увеличивать объемы производства и адаптацию техники под потребности Министерства обороны напрямую с отечественными производителями и разработчиками.

Говоря о новых разработках, Мантуров заявил, что дальность применения авиабомб с универсальным планирующим модулем (УМПК) уже достигает почти 300 км в зависимости от массы боеприпаса.

Он подчеркнул, что этот тип бомб был оперативно доработан для оснащения летающим модулем, что позволяет существенно расширить дальность применения. По словам Мантурова, многие эксперты считают этот вид вооружения критически важным фактором для достижения победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории специальной военной операции задействуют около десяти высокотехнологичных дронов российского производства, включая барражирующие боеприпасы и разведывательные аппараты.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.