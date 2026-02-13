Врачи НИИ Склифосовского достали пробку от коньяка из легких мужчины

Tекст: Валерия Городецкая

Пациент ехал на снегоходе, спрятав бутылку с коньяком под куртку, и неожиданно упал, сообщается в Telegram-канале НИИ Склифосовского. В результате падения бутылка пробила грудную клетку мужчины.

Обследование показало, что пробка пробила мягкие ткани, мышцы и повредила плевру, отвечающую за защиту легких. Торакальные хирурги успешно провели операцию: раны были ушиты, а пробка удалена торакоскопически через небольшой прокол.

Часть пробки лежала прямо на легком, в труднодоступном месте. Хирурги сумели обнаружить и удалить фрагмент, предотвратив развитие инфекции. Пациент прошел лечение и был выписан через пять дней, пообещав врачам отказаться от подобных празднований в будущем.

