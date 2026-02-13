Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе поясняется, что здание будет выставлено на открытый аукцион, начальная цена продажи определится по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика, передает РИА «Новости».
«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и ОАО «Российские железные дороги», о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО «Российские железные дороги» здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», – говорится в распоряжении.
Отмечается, что здание Рижского вокзала признано объектом культурного наследия регионального значения.
