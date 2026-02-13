Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве

Уволившаяся мэр Сердобска выдала жилищные сертификаты мигранту-двоеженцу

Tекст: Катерина Туманова

Оказалось, что сертификаты получили жены 34-летнего уроженца Таджикистана, который давно проживает в России и получил российское гражданство, выяснило ИА «Регнум».

Женщины на фото – 32-летняя уроженка Киргизии и 30-летняя уроженка Таджикистана, тоже стали гражданками России и живут в Сердобске на соседних улицах. У обеих дети от мужчины, рожденные с разницей в месяц.

Местные жители не раз замечали, как мужчина одновременно гуляет по городу с обеими женами и их детьми.

Источник агентства добавил: согласно выпискам из электронных архивов, обе женщины числятся супругами уроженца Таджикистана, но состоят ли они в официальном браке по законодательству России – не известно.

Есть данные, что одна из женщин переехала из Киргизии в Москву в 2017 году с целью поиска работы, а позже переехала в Пензенскую область, вторая переехала из Таджикистана в 2018 году. У одной из них минимум трое детей – два мальчика трех и пяти лет и девочка девяти лет. У всех детей одинаковые фамилии и отчества, которые совпадают с фамилией и именем мужчины.

Уроженец Таджикистана живет в России с 2009 года, а с 2009 по 2012 годы он работал в администрации города Сердобска, как и его родственники. По последней информации, сейчас мужчина работает водителем такси, сообщил источник.

После вручения жилищных сертификатов этим «молодым семьям» на экс-мэра Сердобска обрушилась волна гнева и оскорблений. В гневных замечаниях и вопросах жители Сердобска напоминали главе администрации о том, что в городе немало коренных жителей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, тогда как «новые россияне» проскакивают в этой очереди раньше.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

Напомним, ранее мэр города Сердобска в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё.