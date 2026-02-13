Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.8 комментариев
The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.
Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.
«Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.
При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».
Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.
«Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.