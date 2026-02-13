  • Новость часаЭксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 13:10

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у «Росатома» есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же, в этом случае «Росатом» скорее всего снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же, «Росатом» ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь, Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    11 февраля 2026, 03:32
    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    12 февраля 2026, 13:05
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В американском штате Флорида в городах Сарасота и Форт-Лодердейл были убиты шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины, сообщили СМИ.

    Как передает канал CBS, серийное убийство совершил 51-летний Рассел Кот, который покончил с собой вскоре после преступления. Полиция заявляет, что все жертвы были убиты в среду утром одним и тем же подозреваемым, передает РИА «Новости».

    В Форт-Лодердейле погибли 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. По словам представителей шерифа округа Сарасота, Кот ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в этом городе, а между жертвами Форт-Лодердейла и Сарасоты прослеживается связь. Мотивы расправы в Сарасоте пока остаются неясными.

    В Сарасоте жертвами преступника стали Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой.

    Как отмечает РИА «Новости со ссылкой на соцсети, Флорита Столяр родилась в Днепропетровске, а Анатолий Йоффе – в Петербурге, при этом Йоффе владел местной клиникой и был мужем Столяр.

    Тело Кота обнаружили на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по данным полиции, он нанес себе сам.

    Ранее сообщалось, что трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

    12 февраля 2026, 14:44
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 01:18
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    11 февраля 2026, 14:58
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 13:29
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать диалог с США только на равных условиях, а при необходимости в «режиме жесткого торга», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

    По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске позволила достичь принципиальных договоренностей по путям урегулирования, а продолжающийся с того момента переговорный процесс, по мнению Москвы, должен привести к результатам, соответствующим договоренностям, достигнутым в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что это сложный путь, но единственно верный для достижения целей спецоперации политико-дипломатическими методами, а также для нормализации отношений между Россией и США. «Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга», – заявил он.

    Замминистра добавил, что переговоры осложняются позицией Европы, которая, по его словам, стала «главным спонсором киевского режима» и системным противником России. Рябков отметил, что страны Европы взяли курс на милитаризацию и подготовку к возможному военному столкновению с Россией, что также влияет на ход переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    10 февраля 2026, 14:22
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    13 февраля 2026, 11:51
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    11 февраля 2026, 12:57
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    11 февраля 2026, 15:42
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    12 февраля 2026, 01:50
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    11 февраля 2026, 18:15
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    11 февраля 2026, 07:11
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    11 февраля 2026, 15:35
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    11 февраля 2026, 14:51
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    10 февраля 2026, 22:19
    Пашинян сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до парламентских выборов, которые назначены на 7 июня.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что подписание мирного договора с Азербайджаном остается одной из ключевых задач правительства до парламентских выборов, передает ТАСС.

    По словам главы армянского кабмина, эта цель актуальна уже не первый месяц – ранее планировалось заключить соглашение в декабре, январе, октябре и апреле прошлого года.

    Пашинян подчеркнул, что обсуждения по проекту мирного соглашения были завершены еще в марте 2025 года.

    Предстоящие парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Пашинян выразил готовность продолжить работу по подписанию документа, не уточнив, когда именно может быть достигнута окончательная договоренность.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после подписания документов в США между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения.

    Премьер-министр Армении и президент Азербайджана на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

