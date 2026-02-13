Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

«В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

«Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

«Замечу, что у «Росатома» есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

«Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

«Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же, в этом случае «Росатом» скорее всего снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

«Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же, «Росатом» ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

В свою очередь, Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

«Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.