Вагенкнехт призвала Германию отказаться от американских ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Германия и Европа должны отказаться от политики подчинения Соединенным Штатам и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности, передает РИА «Новости».

По словам политика, «имперский маниакальный размах» американских властей полностью разоблачил разговоры о «ценностно-ориентированном порядке» и о США как бескорыстной державе-защитнике, «показав их сказкой». Вагенкнехт добавила, что особенно лицемерным кажется негодование немецких сторонников сближения с США, которые раньше почти не критиковали жесткую внешнюю политику предыдущих президентов Америки.

В заключение она подчеркнула, что Германии и Европе необходимо избавиться от зависимости от американской политики, а первой задачей на этом пути должно стать отмена запланированного размещения американских ракет средней дальности, поскольку это, по мнению Вагенкнехт, серьезно увеличивает угрозу войны для Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.

США планируют продать Германии пятнадцать истребителей F-35.

Германия выделила 32 млрд евро на закупку вооружений.