Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Российские войска применяют порядка десяти типов высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов, созданных предприятиями Ростеха, сообщает Telegram-канал корпорации.

В госкорпорации подчеркнули, что их линейка включает аппараты разных классов и компоновок – от самолетного типа до гибридов с вертикальным взлетом и посадкой. Для производства используются современные технологии, включая 3D-печать, а ключевые компоненты – от контроллеров до оптоволокна – создаются на собственных мощностях.

Как отметили в Ростехе, «предприятия корпорации разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. Только в зоне проведения специальной военной операции успешно применяются порядка десяти типов военных дронов как разведывательного, так и ударного типа». Среди известных систем – барражирующие боеприпасы «КУБ» и беспилотники «СКАТ 350М», которые проявили высокую эффективность в боевых условиях.

По данным Минобороны России, дроны «СКАТ 350М» позволяют находить как открытые, так и замаскированные позиции ВСУ, выявлять временные пункты дислокации, артиллерию и технику противника. После идентификации целей по ним работают артиллеристы, ударные дроны, а также авиация. Беспилотники-камикадзе «КУБ» оперативно уничтожают имеющие критическое значение объекты – от артиллерии и средств связи до места запуска вражеских дронов.

Также отмечается применение новых моделей «КУБ-2» и «КУБ-10», а концерном «Калашников» разработан дрон «Гранат-4» для круглосуточной воздушной разведки и целеуказания. Среди современных решений – разведывательный беспилотник БПЛА400Т с тепловизионным каналом, а также уникальные дроны-перехватчики холдинга «Швабе», способные обнаруживать и уничтожать вражеские мини-дроны.

Ростех активно развивает и гражданское направление, создавая дроны с искусственным интеллектом для сельского хозяйства, транспортные беспилотные системы и аппараты вертикального взлета и посадки.

