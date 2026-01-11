Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.33 комментария
Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
Российский газовый гигант Газпром установил новый исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китайскую народную республику, сообщили в компании.
Очередной рекорд был поставлен 10 января по газопроводу «Сила Сибири», говорится в Telegram-канале холдинга.
Отмечается, что поставки российского газа проводятся по долгосрочному договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.
В начале января компания сообщала, что достигла исторического максимума суточных поставок в Казахстан: 29 декабря объемы превысили все предыдущие значения за всю историю экспорта.
В начале декабря Газпром также обновлял рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири».