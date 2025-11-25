Чемезов заявил о лидерстве России в мировом танкостроении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемезов заявил, что российские танки, произведенные «Уралвагонзаводом», имеют дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет, сообщает ТАСС.

Такая система, по словам Чемезова, была внедрена на основе опыта, полученного во время проведения спецоперации на Украине, тогда как американские танки Abrams только планируют оснащать подобной защитой. Израильские инженеры также ранее переняли этот опыт у российских производителей.

Чемезов подчеркнул, что российская бронетехника отличается высокой ремонтопригодностью в условиях боя. Он отметил, что танки Т-90М «Прорыв» неоднократно возвращались в строй после тяжелых повреждений, и для их восстановления не требуется участие заводских специалистов. Это выгодно отличает отечественную технику от западных образцов, таких как Abrams, обслуживание которых требует гораздо большего ресурса и высокой квалификации специалистов.

Руководитель госкорпорации добавил, что сохраняются традиции, заложенные еще легендарным Т-34, и современные российские танки могут быть вновь использованы после ремонта в полевых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили, что танк Т-90М обладает мировой уникальностью.

Уралвагонзавод планирует показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.