Трамп опубликовал фото с «курением» кубинской сигары

Трамп разместил ИИ-изображение с кубинской сигарой

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение, где он курит кубинскую сигару на фоне кубинского флага, сообщает РИА «Новости».

На картинке президент США изображен в черном костюме и красном галстуке, а на переднем плане размещена надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».

На самом деле Трамп не курит.

Ранее президент Кубы заявил, что страна готова до последней капли крови защищать свою независимость. Министр иностранных дел Бруно Родригес подчеркнул, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.