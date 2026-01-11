  • Новость часаСиноптик сообщил о приближении южного циклона к Москве
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    3 комментария
    Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    18 комментариев
    11 января 2026, 20:29

    Трамп опубликовал фото с «курением» кубинской сигары

    Трамп разместил ИИ-изображение с кубинской сигарой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару.

    Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение, где он курит кубинскую сигару на фоне кубинского флага, сообщает РИА «Новости».

    На картинке президент США изображен в черном костюме и красном галстуке, а на переднем плане размещена надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».

    На самом деле Трамп не курит.

    Ранее президент Кубы заявил, что страна готова до последней капли крови защищать свою независимость. Министр иностранных дел Бруно Родригес подчеркнул, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    11 января 2026, 07:58
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (19)
    11 января 2026, 03:50
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп велел военным США разработать план возможного вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

    При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

    Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    Комментарии (20)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 06:56
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    Комментарии (19)
    10 января 2026, 19:39
    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из 66 международных организаций, госсекретарь Марко Рубио объяснил причину подобного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    Комментарии (16)
    9 января 2026, 08:42
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    Комментарии (23)
    8 января 2026, 21:18
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 00:45
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (10)
    11 января 2026, 15:07
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

    Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.

    Комментарии (14)
    11 января 2026, 14:47
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 21:07
    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США

    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активизация США в отношении Венесуэлы и Гренландии вызвала опасения в Оттаве, что страна может стать очередной целью Вашингтона, отмечают западные СМИ.

    Военная операция США в Венесуэле и высказывания Дональда Трампа о планах аннексии Гренландии встревожили власти Канады, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что до этого Оттава считала, что интерес Вашингтона к северному соседу угас из-за занятости внутренней и торговой политикой.

    Однако захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация американской риторики по установлению контроля над Гренландией заставили канадцев серьезно воспринимать заявления Трампа о возможности включения их страны в состав США. Агентство пишет, что Канада обладает теми же стратегическими характеристиками, что и Гренландия, и также входит в НАТО.

    Трамп многократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к США, предлагал ее выкупить и в марте 2025 года говорил об аннексии, угрожая Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти претензии, подчеркнув, что остров остается частью королевства.

    Ранее Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США и называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо губернатором. Канадские власти неоднократно отвергали возможность присоединения к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    В ответ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Мировые СМИ отметили, что действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии разрушают их собственный глобальный порядок.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 02:20
    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее

    Трамп: Гренландия должна стать собственностью США

    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придётся защищать Гренландию», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент отметил, что пока не ведутся переговоры о покупке острова, однако Штаты готовы предпринять шаги по автономной датской территории, невзирая на мнение Копенгагена. «Прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии – нравится им это или нет», – сказал Трамп.

    Глава Белого дома также подчеркнул, что предпочел бы заключить договоренность с Данией «простым путем», но если не получится, США готовы действовать «сложным».

    Трамп добавил, что любит Данию, но считает, что исторические события не дают Копенгагену права на владение Гренландией: «Тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией. Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    Комментарии (9)
    9 января 2026, 08:01
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 22:35
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 19:29
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 23:03
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    Каким будет курс рубля в 2026 году

«Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам?

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

