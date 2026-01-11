МВД ФРГ после блэкаута в Берлине ужесточило меры против леворадикалов

Tекст: Вера Басилая

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил в интервью изданию Bild, что МВД планирует усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения диверсий, передает РИА «Новости».

«Мы не сдадим позиции левым и климатическим экстремистам. Больше персонала, больше полномочий и более жесткие законы – это ответ на террор», – заявил Добриндт.

По словам министра, значительное увеличение кадрового состава спецслужб поможет тщательнее изучать леворадикальные круги, а расширение цифровых полномочий позволит быстрее получать доступ к «цифровым следам» подозреваемых. Одной из ключевых мер также станет введение закона о защите критической инфраструктуры, который обяжет операторов внедрять строгие концепции защиты и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В планах ведомства также установление более высоких стандартов кибербезопасности для цифровых сетей и систем управления, чтобы предотвращать хакерские атаки и диверсии. Кроме того, планируются проверки чувствительных данных инфраструктурных объектов, чтобы предотвратить их использование экстремистами для подготовки терактов.

Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, из-за которого несколько районов города остались без электричества.

Десятки тысяч жителей и предприятий остались без электроснабжения.