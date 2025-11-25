Чемезов сообщил о десятикратном росте выпуска снарядов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, производство вооружений в России за время специальной военной операции значительно увеличилось, передает ТАСС. Чемезов сообщил, что по многим видам вооружения отмечен кратный рост производства.

Глава Ростеха добавил, что выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в десять раз с начала спецоперации на Украине. Кроме того, производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня выросло более чем в 12 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о способности госкорпорации нарастить производство вооружений и военной техники.

