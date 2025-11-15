Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

Tекст: Мария Иванова

Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

