«Ростех» организовал выпуск умных систем для ударных дронов
«Ростех» запустил серийное производство умных систем наблюдения для дронов
В России запущено серийное производство компактных гиростабилизированных оптико-электронных систем ГОЭН-60 для ударных дронов, способных благодаря нейросетям самостоятельно обнаруживать и отслеживать цели.
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал серийное производство линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов, передает Telegram-канал «Ростеха».
Как сообщили в корпорации, устройства оснащены нейросетевым алгоритмом, который позволяет автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.
Представитель компании подчеркнул: «В изделии реализован нейросетевой алгоритм, позволяющий автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты».
Линейка ГОЭН-60 включает два варианта комплексов. Дневной оснащен телевизионной камерой, а круглосуточный – тепловизионной камерой, что расширяет диапазон работы дронов при любых условиях освещения.
Высокая чувствительность оптических систем и современная система гиростабилизации позволяют фиксировать как быстро летящие беспилотники, так и далекие неподвижные объекты. Устройство способно передавать изображения в высоком разрешении, при этом отличается компактными габаритами – его диаметр всего 60 мм, а масса не превышает 300 г.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.
Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».
Компания также заявила о повышенной эффективности управляемой ракеты Х-39.