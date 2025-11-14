«Ростех» организовал выпуск умных систем для ударных дронов

«Ростех» запустил серийное производство умных систем наблюдения для дронов

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал серийное производство линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов, передает Telegram-канал «Ростеха».

Как сообщили в корпорации, устройства оснащены нейросетевым алгоритмом, который позволяет автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.

Линейка ГОЭН-60 включает два варианта комплексов. Дневной оснащен телевизионной камерой, а круглосуточный – тепловизионной камерой, что расширяет диапазон работы дронов при любых условиях освещения.

Высокая чувствительность оптических систем и современная система гиростабилизации позволяют фиксировать как быстро летящие беспилотники, так и далекие неподвижные объекты. Устройство способно передавать изображения в высоком разрешении, при этом отличается компактными габаритами – его диаметр всего 60 мм, а масса не превышает 300 г.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

Компания также заявила о повышенной эффективности управляемой ракеты Х-39.