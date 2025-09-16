Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке
Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.
Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.
В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.
Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.
Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.
