Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Госкорпорации Ростех, осуществил очередную поставку для Вооруженных сил России: армии переданы новые партии управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и ракет для противотанковых комплексов «Корнет», сообщает Ростех.

Комплекс «Корнет» предназначен для борьбы с современными танками – включая оснащённые динамической защитой, а также для уничтожения бронетехники, укреплений и дронов. Сообщается об успешном применении ракет против западных танков «Леопард», «Челленджер» и боевых машин Bradley. Изделия могут устанавливаться на багги и квадроциклы, а за счёт пульта дистанционного управления повысилась безопасность операторов в случае ответного огня противника.

Управляемые снаряды «Краснополь-М2» используются для поражения широкого круга целей, среди которых – танки «Абрамс», «Леопард», САУ, БМП, БТР, мосты, переправы и пункты управления вражескими беспилотниками. Эти боеприпасы зарекомендовали себя в уничтожении как техники, так и укрепленных позиций противника.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Такое высокоточное оружие в условиях современных боевых действий особенно востребовано в войсках». Он добавил, что предприятия Госкорпорации ускоряют темпы производства, чтобы полностью обеспечить потребности армии и приблизить победу.

Напомним, накануне Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны новую партию бомбардировщиков Су-34.

Ранее компания «Высокоточные комплексы» поставила серию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Между тем Рособоронэкспорт за 25 лет увеличил объем экспорта вооружения в пять раз.