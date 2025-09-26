Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, диверсия на газопроводах «Северный поток» в 2022 году не могла быть проведена без ведома администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

По его словам, любые действия в этом направлении со стороны Украины и властей в Киеве были бы невозможны без согласия Белого дома.

Песков также отметил, что экономика Германии по-прежнему испытывает серьезные трудности из-за отсутствия поставок по оставшейся не поврежденной нитке «Северного потока».

Представитель Кремля подчеркнул, что этот участок газопровода может быть запущен практически в любой момент, но пока ситуация не меняется.

Отвечая на вопрос о расследовании диверсии, Песков выразил надежду, что следствие, которое ведут немецкие власти, будет доведено до конца. Он добавил, что арест одного из подозреваемых по делу о подрыве газопроводов говорит сам за себя.

«Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием. Немцы ведут следствие. Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено», – сказал представитель Кремля.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла предложил отремонтировать «Северный поток» и возобновить закупки российского газа для поддержки экономики Германии.

Николай Патрушев заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» могли быть осуществлены при участии специалистов спецслужб НАТО.

Дмитрий Полянский отметил, что в расследовании теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» пытаются сделать козлов отпущения, а настоящих виновных защищают.