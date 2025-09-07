Tекст: Ольга Иванова

Патрушев высказал сомнения в официальной версии о причастности граждан Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток», . В своей колонке для издания «Коммерсантъ» он подчеркнул, что у компетентных специалистов возникает множество вопросов к этой версии.

Патрушев отметил: «Детали операции общественность узнает, как правило, от нелепых вбросов в прессу». Он задался вопросом, кто допустил свободные действия диверсантов на территории Германии, и подчеркнул, что либо власти этой страны не способны контролировать иностранных граждан, либо речь идет о подготовке и проведении теракта с участием профессионалов из спецслужб НАТО.

По мнению Патрушева, маловероятно, что натовские военно-морские силы не могли обеспечить безопасность вокруг своих баз, что также свидетельствует в пользу версии об участии западных разведок.

В ФРГ ранее назвали семерых подозреваемых в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

До этого в Италии оставили под стражей украинского гражданина, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Он мог руководить организацией диверсии. Ему пообещали 15 лет тюрьмы в Германии за подрыв «Северных потоков».



