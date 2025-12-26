В аварии с микроавтобусом под Липецком погибла женщина

Tекст: Алексей Дегтярёв

У выезда из села столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус «Газель», пострадали шесть человек, молодая женщина погибла на месте, указали в ведомстве, передает ТАСС.

К месту происшествия были направлены пять бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Обстоятельства аварии и состояние пострадавших уточняются.

Ранее в аварии со школьным микроавтобусом в Удмуртии пострадали 14 человек, включая восьмерых детей.

В декабре в Ленобласти школьный микроавтобус съехал в кювет.