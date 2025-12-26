В аварии с микроавтобусом под Липецком погибла женщина

Как пишет Reuters, он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и получил 40,3% голосов. Его главный соперник, кандидат от либеральной партии Сальвадор Насралла, набрал 39,5%. Кандидат правящей партии LIBRE Рикси Монкада оказалась на третьем месте с существенным отставанием.
Выборы сопровождались задержками, техническими неполадками и многочисленными обвинениями в мошенничестве. Около 15% бюллетеней – сотни тысяч голосов – пришлось пересчитывать вручную из-за хаотичной работы системы подсчета. Протесты сторонников партии LIBRE не раз срывали процесс, затрудняя доступ к архивам с результатами голосования.
Результаты были утверждены двумя представителями избирательного совета и одним заместителем, но третий член совета отсутствовал на видеозаписи объявления результатов.
Асфура после подтверждения победы обратился к гражданам страны: «Гондурас, я готов управлять. Я тебя не подведу».
Новоизбранный президент должен вступить в должность 27 января и будет руководить страной до 2030 года.
Сальвадор Насралла публично отверг итоги выборов, подчеркнув, что часть бюллетеней была необоснованно исключена из учета. Он заявил: «Я не приму результат, основанный на упущениях. Демократия не завершается от усталости или из-за того, что сегодня – 24-е. Это самое грустное Рождество для народа Гондураса». Это уже третья неудачная попытка Насраллы занять президентский пост.
Глава парламента Гондураса Луис Редондо также выступил против признания выборов, назвав их «полностью незаконными и не имеющими юридической силы».
Ранее сообщалось, что в ходе подсчета голосов на выборах президента в Гондурасе разрыв между кандидатами составил всего 515 бюллетеней, а президент США Дональд Трамп обвинил власти страны в фальсификациях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оба фаворита президентских выборов в Гондурасе Сальвадор Насралла и Насри Асфура заявили о намерении разорвать отношения с Китаем и восстановить связи с Тайванем.