Автобус с юными спортсменами съехал в кювет в Ленобласти

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что микроавтобус «Газель», в котором находились шесть несовершеннолетних спортсменов в возрасте от шести до 16 лет и сопровождающий взрослый, съехал в кювет на 102-м километре дороги, передает РИА «Новости».

По информации полиции, водитель автобуса, 63-летний мужчина, не справился с управлением, двигаясь в сторону Петербурга. В момент происшествия дети и сопровождающий направлялись из Бокситогорска в Петербург на соревнования по единоборствам.

В ГУ МВД подчеркнули: «В ДТП никто не пострадал». По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель задремал за рулем. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что на въезде в Магас в результате столкновения легковой «Нивы» и школьного микроавтобуса «Газель» травмы получили трое детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело из-за опрокидывания автобуса с юными футболистами.