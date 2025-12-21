Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Автобус с юными спортсменами съехал в кювет в Ленобласти
На трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области утром в воскресенье произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
Отмечается, что микроавтобус «Газель», в котором находились шесть несовершеннолетних спортсменов в возрасте от шести до 16 лет и сопровождающий взрослый, съехал в кювет на 102-м километре дороги, передает РИА «Новости».
По информации полиции, водитель автобуса, 63-летний мужчина, не справился с управлением, двигаясь в сторону Петербурга. В момент происшествия дети и сопровождающий направлялись из Бокситогорска в Петербург на соревнования по единоборствам.
В ГУ МВД подчеркнули: «В ДТП никто не пострадал». По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель задремал за рулем. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего инцидента.
Ранее сообщалось, что на въезде в Магас в результате столкновения легковой «Нивы» и школьного микроавтобуса «Газель» травмы получили трое детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело из-за опрокидывания автобуса с юными футболистами.