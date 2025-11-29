По факту ДТП с автобусом с юными футболистами на Урале возбудили дело

СК возбудил дело после ДТП с детской футбольной командой на Урале

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду на Урале. Автобус ехал по маршруту Южноуральск – Магнитогорск и перевернулся в районе 181-го км трассы в Агаповском районе Челябинской области. Пострадали три пассажира, среди которых двое детей.

Возраст всех юных пассажиров от 10 до 14 лет. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса «Ютонг» не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию транспортного средства.

На месте работают следователи, которые изъяли все необходимые документы по перевозке детей, допрашивают водителя, очевидцев и представителей компании-перевозчика. Назначены экспертизы для определения технического состояния автобуса и обстоятельств произошедшего.

Следователи отметили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям подрядчика, ответственного за содержание дорожного участка. Прокуратура области также начала проверку соблюдения законодательства о транспортной безопасности перевозчиком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области автобус с детской футбольной командой опрокинулся в кювет, погибших нет, состояние шестерых детей уточняется.

До этого, в четверг в результате столкновения автобуса и маршрутного такси на Свердловском проспекте в Челябинске пострадали четыре человека.

Год назад в Челябинской области автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет из-за снегопада, трое детей получили травмы.