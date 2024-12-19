В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми

В Челябинской области автобус с 25 детьми съехал в кювет из-за снегопада

Tекст: Евгения Караваева

На автодороге в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 25 детей, передает ТАСС.

Из-за снегопада водитель не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Трое детей получили травмы, погибших нет. Инцидент произошел 19 декабря около 18.10 по местному времени на 69-м км дороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, чтобы установить все подробности аварии. Местные власти отмечают, что пострадавшие дети находятся в удовлетворительном состоянии. Остальных пассажиров направили в Снежинск на резервном транспорте. В момент ДТП в автобусе находился 31 человек, включая двух взрослых сопровождающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Югре в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля «Нива» 13 человек получили травмы, три человека погибли. На Ленинградском проспекте Москвы произошло массовое ДТП с участием автобуса и 15 автомобилей, что вызвало затруднения в движении.