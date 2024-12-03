Автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте Москвы

Автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте из-за резкого торможения легковушки

Tекст: Мария Иванова

На Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и 15 автомобилей, передает РИА «Новости». Инцидент случился возле дома № 37, по предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают оперативные службы.

Представитель экстренных служб сообщил, что авария была спровоцирована водителем одной из легковушек, который резко затормозил на скользкой дороге. В результате инцидента движение по дублеру в сторону центра Москвы оказалось затруднено. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

Как уточнили в пресс-службе Мосгортранса, ДТП произошло примерно в 8.05 по московскому времени с участием автобуса маршрута е30. Несмотря на масштаб аварии, в автобусе никто не пострадал.

Информация об аварии также была опубликована в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В сообщении говорится о затрудненном движении транспорта и работе оперативных служб на месте происшествия.

На текущий момент продолжается выяснение всех деталей и обстоятельств ДТП.

Напомним, накануне в Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца Москвы произошло столкновение нескольких автомобилей, что вызвало затруднение движения на 2,5 км.

А в минувшие выходные на 95-м километре внешней стороны МКАД в Москве грузовик протаранил два столкнувшихся ранее такси, в одном из которых водители оформляли протокол, в результате чего один из таксистов погиб.



