Грузовик убил на МКАД оформлявшего другое ДТП таксиста

Грузовик на 95-м км МКАД врезался в столкнувшиеся такси, один человек погиб, один пострадал

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», на внешней стороне 95-го километра МКАД произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще один пострадал. По предварительной информации, водитель грузовика врезался в автомобили такси «Фольксваген» и «Киа», которые стояли после мелкого ДТП.



В результате столкновения водитель автомобиля «Киа», находившийся на заднем пассажирском сиденье «Фольксвагена» для составления европротокола, погиб. Водитель другого такси получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Движение на участке дороги затруднено на протяжении полутора километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на внутренней стороне 63-го километра МКАД в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения на участке в два с половиной километра. На МКАД произошла дорожная авария с участием шести автомобилей, в результате ДТП один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщали в Госавтоинспекции. ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение затруднено, сообщали в дептрансе столицы.