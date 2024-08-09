В ДТП с шестью автомобилями в Москве погибла женщина

Tекст: Вера Басилая

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города сообщил, что в результате аварии пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

На видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта, внедорожник вылетает в просвет между бетонными отбойниками на встречку, сталкивается с другой машиной, которую отбрасывает на соседнюю полосу с автомобилями.

В прокуратуре Москвы сообщили, что в результате дорожной аварии погибла женщина 1991 года рождения и госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли два человека, 11 пострадали.