Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
В ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли два человека, 11 пострадали
ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе Армавира на Кубани, два человека погибли, пострадали 11, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Авария произошла на 178-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ», столкнулись грузовой, легковой автомобили и микроавтобус «Мерседес», передает ТАСС.
«В результате ДТП среди 11 пострадавших пятеро – это дети, один ребенок, к сожалению, погиб», – сказал собеседник агентства.
Ранее на трассе в Приамурье в ДТП погибли четыре человека.