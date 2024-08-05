Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
В ДТП на трассе в Приамурье погибли четыре человека
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе «Амур» в Магдагачинском районе Амурской области, в котором погибли четыре человека и один пострадал, сообщает региональное УМВД.
По данным полиции, в воскресенье на 1056-м километре автодороги в Магдагачинском районе столкнулись Renault Kaptur и Toyota Harrier, в результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Renault, а также пассажир Toyota, водителя Toyota доставили в больницу, передает РИА «Новости».
По данным главы Магдагачинского района Андрея Горюнова, в аварии погибла глава села Гудачи Елена Кривохижа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - прокомментировали в полиции.
Ранее сообщалось, что водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в опрокинувшейся машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей.