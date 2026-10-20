Непрофильным вузам Минкульт ограничит открытие творческих направлений

Голикова: Минкультуры получит право вето на творческие направления в вузах

Tекст: Валерия Городецкая

Голикова во вторник провела рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Петербургской академии художеств, передает РИА «Новости».

«Был подготовлен законопроект по поручению главы государства, когда у Министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях – не учреждениях образования в сфере культуры и искусства – творческих направлений подготовки, специальностей. И если Министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет», – рассказала вице-премьер.

Она отметила, что правительство уже сформировало окончательное заключение на этот законопроект. Ожидается, что его примут в осеннюю сессию парламента, и новые полномочия появятся у Минкультуры с 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности.

В начале месяца глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

Министерство озвучило сроки завершения реформы высшего образования.