Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
ООН спрогнозировала рост числа голодающих в Афганистане зимой
ООН: Количество голодающих в Афганистане вырастет с 16 до 19 млн в зимний период
Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко заявила, что предстоящей зимой число жителей Афганистана, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, увеличится с 16 до 19,2 млн человек.
В период с сентября по октябрь острую нехватку продовольствия испытывали 15,9 млн афганцев, что составляет около трети населения страны. В их число входят 3,4 млн человек, находящихся в чрезвычайных условиях, пишет РИА «Новости».
«Ситуация продолжает ухудшаться. Ожидается, что в зимний период – с ноября по апрель, когда доступ к продуктам питания традиционно ограничен, – число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, возрастет до 19,2 млн. При этом 5 млн человек, по прогнозам, окажутся в ситуации чрезвычайного уровня голода», – сказала Черевко.
В управлении добавили, что в следующем году более 4 млн детей в возрасте до пяти лет потребуется лечение от острого истощения. Из-за сокращения финансирования в Афганистане закрылась треть пунктов оказания гуманитарной помощи, что грозит необратимыми последствиями для малолетних жителей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая спецпредставитель генсека ООН прибыла в Кабул.
В пятницу генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе. Ранее миссия ООН предупредила о риске гуманитарной катастрофы в стране.