ООН спрогнозировала рост числа голодающих в Афганистане зимой

ООН: Количество голодающих в Афганистане вырастет с 16 до 19 млн в зимний период

Tекст: Тимур Шайдуллин

В период с сентября по октябрь острую нехватку продовольствия испытывали 15,9 млн афганцев, что составляет около трети населения страны. В их число входят 3,4 млн человек, находящихся в чрезвычайных условиях, пишет РИА «Новости».

«Ситуация продолжает ухудшаться. Ожидается, что в зимний период – с ноября по апрель, когда доступ к продуктам питания традиционно ограничен, – число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, возрастет до 19,2 млн. При этом 5 млн человек, по прогнозам, окажутся в ситуации чрезвычайного уровня голода», – сказала Черевко.

В управлении добавили, что в следующем году более 4 млн детей в возрасте до пяти лет потребуется лечение от острого истощения. Из-за сокращения финансирования в Афганистане закрылась треть пунктов оказания гуманитарной помощи, что грозит необратимыми последствиями для малолетних жителей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая спецпредставитель генсека ООН прибыла в Кабул.

В пятницу генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе. Ранее миссия ООН предупредила о риске гуманитарной катастрофы в стране.