Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Суд Петербурга изъял имущество разыскиваемого экс-полицейского на 227 млн рублей
Суд Петербурга изъял 170 млн рублей и недвижимость у бывшего полицейского
Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.
Имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. «Суд выяснил, что совокупный доход Алексея Васильева и его супруги Олеси Васильевой с 2010 по 2023 год составил 38 603 881 рубль 92 коп., тогда как в указанный период приобретены 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227 198 376 рублей 62 коп.», – рассказали в пресс-службе.
Имущество оформлялось на родственников и иных лиц, доходы которых не позволяли его приобрести, однако фактически им пользовалась семья Васильевых. Среди изъятого – квартира и машино-место на Петровском проспекте в Петербурге, доли в здании в Сестрорецке, земельные участки и здания в Ленинградской и Московской областях, недвижимость в Москве и Сочи, а также два автомобиля Audi и один Mercedes. Кроме того, государству переданы 171,5 млн рублей, полученные от продажи остального имущества.
Васильев служил в органах внутренних дел с 2003 по 2023 год, занимая должность начальника управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области с мая 2019 года. В марте 2025 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении против него дела о взяточничестве, после чего фигуранта объявили в розыск. По версии следствия, бывший полицейский участвовал в организации нелегального пребывания мигрантов в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент поручил МВД жестко бороться с коррупцией.
В 2025 году суд признал бывшего начальника службы безопасности МВД Кубани виновным в коррупции.