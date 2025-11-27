Суд признал экс-начальника СБ МВД Кубани Фролова виновным в коррупции

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бывший начальник управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрий Фролов осужден по делу о взятках.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным и назначил ему наказание – девять лет шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в пять млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

«Фролова Дмитрия признать виновным в совершении преступлений. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев», – говорится в официальном сообщении суда.

В то же время Фролова оправдали за отсутствием состава преступления по статье о создании преступного сообщества. Он признан невиновным по этой части обвинения.

Следствие утверждало, что с 2016 по 2020 год Фролов вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД Кубани получал взятки за покровительство работе ГАИ и взимание денег с водителей на посту «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».

Правоохранители брали деньги за непривлечение к ответственности за нарушения ПДД и обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств с незаконными грузами.

В результате расследования в 2020 году были задержаны около пятнадцати сотрудников полиции по подозрению в получении взяток и создании преступного сообщества.

