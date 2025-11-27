Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Суд признал экс-начальника СБ МВД Кубани Фролова виновным в коррупции
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил Дмитрию Фролову девять с половиной лет лишения свободы и штраф пять млн рублей за получение взяток.
Как передает ТАСС, бывший начальник управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрий Фролов осужден по делу о взятках.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным и назначил ему наказание – девять лет шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в пять млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
«Фролова Дмитрия признать виновным в совершении преступлений. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев», – говорится в официальном сообщении суда.
В то же время Фролова оправдали за отсутствием состава преступления по статье о создании преступного сообщества. Он признан невиновным по этой части обвинения.
Следствие утверждало, что с 2016 по 2020 год Фролов вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД Кубани получал взятки за покровительство работе ГАИ и взимание денег с водителей на посту «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».
Правоохранители брали деньги за непривлечение к ответственности за нарушения ПДД и обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств с незаконными грузами.
В результате расследования в 2020 году были задержаны около пятнадцати сотрудников полиции по подозрению в получении взяток и создании преступного сообщества.
