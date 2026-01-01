Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево
Росавиация ограничила полеты во Внуково и Шереметьево в целях безопасности
В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, что связано с обеспечением безопасности, это может привести к изменениям в расписании.
Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации. Подобные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.
Аэропорт Шереметьево также работает в условиях ограничений на использование воздушного пространства. Все рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с авиационными органами. Представитель Росавиации предупреждает о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов.
Ограничительные меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров и экипажей. Информация о ситуации будет обновляться по мере поступления новых данных. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов.
Ранее в чеитверг в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на работу.
На данный момент система ПВО отражает атаку беспилотников на подлете к Москве.