Ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

Росавиация ограничила полеты во Внуково и Шереметьево в целях безопасности

Tекст: Мария Иванова

Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации. Подобные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Аэропорт Шереметьево также работает в условиях ограничений на использование воздушного пространства. Все рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с авиационными органами. Представитель Росавиации предупреждает о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов.

Ограничительные меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров и экипажей. Информация о ситуации будет обновляться по мере поступления новых данных. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов.

Ранее в чеитверг в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

На данный момент система ПВО отражает атаку беспилотников на подлете к Москве.