Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Число сбитых с ночи на подлете к Москве беспилотников достигло 28
В небе на подлете к Москве сбиты очередные два беспилотника, обломки которых были оперативно обнаружены и сейчас их обследуют экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены при подлёте к Москве, передает Telegram-канал Собянина. Обломки БПЛА упали, на месте работают специалисты экстренных служб.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация находится под полным контролем, угрозы для жителей и инфраструктуры нет.
По подсчетам ТАСС, всего с ночи на подлете к Москве было уничтожено 28 БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на полеты вводили в аэропортах Внуково и Шереметьево. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения.